Більшість овочів на ринку України знову почали дорожчати. За рахунок помітного збільшення попиту, фермерам вдалося підвищити ціни на цибулю.
Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що ріпчасту цибулю віддавали за оптовими цінами в діапазоні 13-17 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше овоч коштував 10-15 грн/кг. Також подорожчала білокачанна капуста. Нижня цінова межа підскочила з 20 до 24 гривень.
Сезонне зниження пропозиції місцевого томату призвело до зростання ціни - верхня цінова межа підвищилася з 85 до 90 грн/кг. З цієї ж причини різко подорожчав солодкий перець з 50-70 до 100-110 грн/кг.
Водночас в Україні минулого тижня почала дешевшати морква з 20-23 грн/кг до 18-22.
У фруктовому сегменті подорожчало яблуко - нижня цінова межа підскочила з 20 до 26 гривень за кілограм, і знизилися ціни на грушу з 75-85 грн/кг до 60-80.
Діапазон цін на мандарин розширився. Якщо тижнем раніше цитрус продавали по 80-105 грн/кг, то минулого тижня - 75-115, а на банан ціновий діапазон звузився з 47-60 грн/кг до 55-58. Ціни на інші позиції збереглися на рівні попереднього періоду.
Ціни на продукти в Україні - прогноз експертів
Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко зазначив, що ціни на яйця в Україні продовжать зростати взимку через витрати на обігрів, освітлення, але стабілізуються навесні, коли збільшиться пропозиція.
Крім того, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що хліб масових сортів у гіршому разі подорожчає на 1,5-2% до кінця цього року, і більше зростання не буде.