Зазначається, що розширився діапазон цін на деякі цитрусові.

Більшість овочів на ринку України знову почали дорожчати. За рахунок помітного збільшення попиту, фермерам вдалося підвищити ціни на цибулю.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що ріпчасту цибулю віддавали за оптовими цінами в діапазоні 13-17 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше овоч коштував 10-15 грн/кг. Також подорожчала білокачанна капуста. Нижня цінова межа підскочила з 20 до 24 гривень.

Сезонне зниження пропозиції місцевого томату призвело до зростання ціни - верхня цінова межа підвищилася з 85 до 90 грн/кг. З цієї ж причини різко подорожчав солодкий перець з 50-70 до 100-110 грн/кг.

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Водночас в Україні минулого тижня почала дешевшати морква з 20-23 грн/кг до 18-22.

У фруктовому сегменті подорожчало яблуко - нижня цінова межа підскочила з 20 до 26 гривень за кілограм, і знизилися ціни на грушу з 75-85 грн/кг до 60-80.

Діапазон цін на мандарин розширився. Якщо тижнем раніше цитрус продавали по 80-105 грн/кг, то минулого тижня - 75-115, а на банан ціновий діапазон звузився з 47-60 грн/кг до 55-58. Ціни на інші позиції збереглися на рівні попереднього періоду.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експертів

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко зазначив, що ціни на яйця в Україні продовжать зростати взимку через витрати на обігрів, освітлення, але стабілізуються навесні, коли збільшиться пропозиція.

Крім того, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що хліб масових сортів у гіршому разі подорожчає на 1,5-2% до кінця цього року, і більше зростання не буде.

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