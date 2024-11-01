В Україні стрімко дорожчає морква: скільки вже коштує кілограм

Зазначається, що ціни на цей овоч вже в середньому в 3,3 раза вищі, ніж торік.

В Україні дорожчає морква через підвищення торгової активності на ринку. Зокрема, овоч закуповують оптові компанії для тривалого зберігання та населення, яке готується до зими.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що фермери відвантажують якісну моркву по 18-25 грн/кг ($0,16-0,22/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому експерти зазначили, що дорожчає тільки овоч високої якості.

Наразі ціни на моркву в Україні вже в середньому в 3,3 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Крім того, варто очікувати, що ціни на овоч зростатимуть й надалі за умови збереження нинішніх темпів збуту.

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Ціни на моркву в супермаркетах України

В Auchan моркву продають по 24,90 грн/кг.

При цьому в АТБ овоч коштує 26,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни на моркву стартують від 27,60 грн/кг.

Ціни в Україні - останні новини

Ціни на продукти в Україні зростають уже не перший місяць. Однією з головних причин подорожчання стали погодні умови влітку 2024 року. За рік капуста подорожчала на 208,8%, картопля - на 88,8%, морква - на 51%, буряк - на 38,6%, вершкове масло - на 24,9%, яблука - на 20,4%.

Крім того, зростають ціни на гречку. Зменшення площ під посів, складні погодні умови призвели до зниження обсягу та якості крупи.

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