Зазначається, що за деякі овочі доведеться заплатити кругленьку суму.

Уже понад місяць, оновлюючи рекорди, в Україні дорожчає картопля. На сьогодні ціни на овоч уже втричі вищі, ніж торік.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на початку цього тижня оптові ціни на картоплю встановлено на рівні 24-28 грн/кг, хоча тижнем раніше її продавали по 20-22. Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалася морква - верхня цінова межа піднялася з 18 до 20 гривень за кілограм.

Водночас ціни на капусту почали знижуватися. Нижня цінова межа опустилася з 20 до 18 гривень за кілограм. Також подешевшала і ріпчаста цибуля - нижня цінова межа знизилася до 14 до 13 грн/кг.

Відео дня

Рекорди подорожчання демонструє огірок, ціни на який зростають третій тиждень поспіль. Так, верхня цінова межа піднялася за тиждень з 70 до 90 гривень за кілограм. При цьому томат звузив ціновий коридор з 35-90 грн/кг до 40-60.

Удвічі дорожче, ніж тижнем раніше, продавали кабачок і броколі. Ціни підскочили з 20-25 грн/кг до 45-50 та з 50-55 до 100-110 грн/кг відповідно. Натомість ціни на гарбуз знизилися з 35-40 до 15-25 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті ціни переважно зростали. Найдорожче продавався ківі. Ціна підскочила з 70-115 до 95-160 гривень за кілограм. Почала дорожчати груша. Якщо тижнем раніше найнижча ціна на фрукт була на рівні 50 гривень за кілограм, то тепер - 80 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький запевнив, що українцям не варто бояться, що ціни на картоплю досягнуть позначки в 50 гривень за кілограм. Нинішня ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.

Крім того, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що українцям варто очікувати подорожчання м'яса в основному через зростання цін на корми.

Вас також можуть зацікавити новини: