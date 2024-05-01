Аграрії зазначили, що багато що залежить від погодних умов.

В Україні стартує сезон полуниці, але не без проблем. Погода негативно позначилася на врожаї улюбленої ягоди українців, а отже і ціни на полуницю не будуть низькими.

За словами експертів Агропорталу, заморозки в середині квітня знищили частину врожаю. Так, у Тернопільській області температура повітря опускалася до -4°C, що критично для цієї ніжної рослини, адже при такій температурі пошкоджуються бутони.

Крім того, постраждав урожай у Чернівецькій області, а фермери Київської області очікують втрату в розмірі 10-20% через погоду.

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Водночас аграрії прогнозують, що ціна на полуницю цього року становитиме приблизно - від 60 до 80 гривень за кілограм, як і торік. Водночас зазначено, що все залежить від погодних умов.

Варто зазначити, що наприкінці квітня вартість полуниці в Україні становила від 150 до 200 гривень за кілограм, але 85% полуниці імпортна.

Ціни на овочі та фрукти в Україні - прогноз на травень 2024 року

У травні ціни на яблука можуть зрости до 27 гривень за кілограм, а на виноград - до 285 гривень за кілограм. При цьому ціна на апельсини дійде до 75 гривень, на лимони - до 57 гривень, на банани - до 70 гривень, а мандарини до 77 гривень.

Водночас українці можуть очікувати зниження ціни на овочі борщового набору завдяки збільшенню пропозиції овочів закритого ґрунту.

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