Зазначається, що падають ціни і на полуницю.

Ціни на овочі в Україні змінилися різноспрямовано. Схожа ситуація і з фруктами та ягодами.

Аналітики Eats Fruit зазначили, що після двотижневого зниження цін почала дорожчати картопля. При цьому дорожче, ніж минулого тижня, продавали буряк і ріпчасту цибулю.

При цьому українські фермери почали продавати ранню капусту, що сприяло зниженню цін, як на ранній овоч, так і на капусту минулорічного врожаю. Варто зазначити, що ціни на моркву хоч не змінилися, але все ще рекордно низькі для весни.

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Тепличні овочі минулого тижня дорожчали, а броколі, цвітна та пекінська капуста подешевшали. Також знизилися ціни на кабачок і редис, а ось часник, навпаки, додав у ціні.

Ціни на фрукти

Що стосується ягід і фруктів, то ситуація така - ціни на яблука, груші та лимон пішли в ріст, а ось вартість садової суниці (полуниці) знижується. Крім цього, дешевшають апельсини і мандарини.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Річна інфляція в Україні в березні сповільнилася до мінімуму з 2020 року і становила 3,2%. Водночас ціни на продукти та безалкогольні напої загалом знизилися на 0,2%, найбільше за місяць подешевшали яйця (на 16,4%), цукор (на 2,5%), олія (на 1,5%).

При цьому виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко зазначив, що традиційне збільшення попиту на яйцянапередодні Великодня істотно не вплине на ціну яєць.

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