Капуста стає найдорожчим овочем борщового набору: скільки коштує кілограм в Україні

Зазначається, що ціна на капусту в Україні вже в середньому в 3 рази вища, ніж у 2023 році.

В Україні наразі обмежена пропозиція білокачанної капусти високої якості. Ціни на овоч продовжують стрімко зростати.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що минулого тижня ціна на якісну білоголову капусту в Україні стартувала у фермерів від 22 грн/кг ($0,52/кг), то зараз овоч виробники готові відпускати по 25-35 грн/кг ($0,60-0,84/кг). Нинішні ціни в середньому на 16% вищі, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що фермери не поспішають продавати капусту, бо очікують подальшого зростання цін на овоч, тож наразі пропозиція обмежена. Водночас оптові компанії зацікавлені в закупівлі капусти і готові підвищувати закупівельні ціни.

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Варто зазначити, що на сьогоднішній день ціна на капусту в Україні вже в середньому в 3 рази вища, ніж у 2023 році.

Ціни на капусту в супермаркетах України

В Auchan овоч можна купити за 34,90 грн/кг.

При цьому в АТБ капусту продають по 35,89 грн/кг.

Найдорожча капуста в Сільпо - 41,90 гривні за кілограм.

Ціни на картоплю в Україні - останні новини

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв зазначив, що картоплі цьогоріч насадили достатньо, але на врожай дуже вплинула погода.

За його словами, овоч дорожчий, ніж торік на 100%, - його вартість коливається від 22 до 30 гривень за кілограм, а 2023 року на оптовому ринку його продавали по 11-15 гривень. При цьому передумов для різкого падіння ціни на картоплю зараз немає.

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