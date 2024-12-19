Цього року ситуація з продовольством ускладнилася через аномальну погоду влітку.

До кінця зими в Україні можуть зрости ціни на м'ясо, молоко та деякі овочі. Причиною такої динаміки є витрати на зберігання продуктів, а також інфляція. Про це в ефірі "‎День.LIVE"‎ розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Протягом грудня, січня, лютого та частково березня може відбутись підняття цін плюс 10-15% в залежності від категорій. Які це категорії продуктів? Це м’ясо, молоко, овочеві групи, фрукти", - заявив спеціаліст.

Експерт додав, що в цей період Україна покладається на імпортовані фрукти, тому ціна на них буде залежати від курсу гривні до долара. Зараз можна бачити зниження курсу національної валюти.

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Нагадаємо, в цьому році ситуація з продовольством ускладнилася через аномальну погоду влітку, яка призвела до великих втрат врожаю. Це особливо позначилось на ціні деяких категорій овочів - зокрема, картоплі. Так, кілограм овоча у жовтні коштував майже втричі більше, ніж рік тому.

"Подекуди втрати в південних регіонах в пік дозрівання культур сягали 30%", - зазначив з цього приводу Марчук.

Ціни на продукти - що кажуть інші фахівці

Раніше УНІАН повідомляв, чи очікувати подальшого здорожчання овочів. Так, координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев заявив, що капуста в Україні коштує на 170% дорожче, ніж у минулому році. Ціни на моркву піднялись на 120%.

Фахівець додав, що в останні осінні, зимові та перші весняні місяці наша країна імпортує понад 90% від потреби тепличних помідорів та огірків. Станом на середину грудня огірки та томати коштували на 40% більше, ніж у минулому році.

У той же час, економічний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко зазначив, що через "історичне" підвищення податків вітчизняні харчі можуть стати дорожчими за імпортні.

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