Запити надходять на тлі зростаючого торгового конфлікту між США та їхніми європейськими партнерами, спровокованого президентом США Дональдом Трампом.

Сполучені Штати Америки звертаються до європейських виробників із проханням допомогти впоратися зі стрімко зростаючими цінами на яйця, але європейці мало що можуть їм запропонувати.

"США звернулися практично до всіх країн Європи", - сказав данський представник промисловості Йорген Нюберг Ларсен, пише Euractiv.

Ларсен заявив, що постачальники і промислові групи в Німеччині, Іспанії, Франції, Нідерландах, Італії та інших країнах Північної Європи отримали аналогічні запити.

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Зазначається, що запити надходять на тлі зростаючого торгового конфлікту між США та їхніми європейськими партнерами, спровокованого президентом США Дональдом Трампом.

Наприкінці лютого офіс Міністерства сільського господарства США (USDA) в Гаазі звернувся до європейських країн щодо потенційних поставок. На початку березня USDA надіслав запит на оцінку обсягів, які може надати кожна країна. Ларсен додав, що відтоді вони "нічого не чули".

У той час як Фінляндія відмовилася постачати яйця, інші країни готові допомогти. Туреччина погодилася надати США 15 000 тонн яєць, щоб стримати ціни. Інші країни, як і раніше, насамперед зосереджені на забезпеченні поставок для споживачів у ЄС. Ларсен сказав:

"Нам нічого запропонувати".

Зазначається, що ще однією серйозною потенційною перешкодою для потенційних експортерів є те, що США миють яйця, що незвично для більшості країн ЄС і навіть незаконно в деяких частинах блоку. У результаті будь-який експорт яєць з ЄС повинен буде пройти додаткову обробку, перш ніж потрапить до споживачів у США.

"Яєчна криза" у США - деталі

Споживачі в США зіткнулися з різким зростанням вартості повсякденних товарів першої необхідності, і яєць зокрема, що спричинило економічне невдоволення, яке відіграло ключову роль у результаті виборів у США торік. Крім того, сплеск пташиного грипу в Північній Америці підштовхнув ціни вгору. Ціни на яйця були частою темою під час кампанії і залишалися політично напруженим питанням у США відтоді, як Трамп був приведений до присяги як президент у січні.

Минулого тижня він заявив, що ціни на яйця знизилися - незважаючи на повідомлення про те, що ціни на яйця в США насправді є найвищими з початку тисячоліття.

Американський мільярдер Ілон Маск, який також очолює Департамент ефективності уряду США, відзначився гучною заявою: він звинуватив колишнього президента США Джо Байдена у "вбивстві" курей.

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