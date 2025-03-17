Трамп і його прихильники використовують термін "синдром божевілля на Трампі" для критики політичних опонентів.

Група республіканських законодавців з американського штату Міннесота планує запропонувати норму, яка вимагатиме від штату включити "синдром Трампа" до психічних захворювань. Про це повідомляє телеканал Fox.

Так, пʼятеро законодавців хочуть представити такий законопроєкт у Сенаті штату і передати його на розгляд комітету з питань охорони здоров'я та соціальних служб. Мета документу – конкретно додати "синдром божевілля на Трампі" до визначення психічного захворювання, яке існує в штаті.

Відповідно до законопроєкту, "синдром Трампа" визначається як "гострий напад параної у нормальних людей, який є реакцією на політику і президентство Дональда Трампа".

Відео дня

"Симптоми можуть включати загальну істерію, викликану Трампом, яка призводить до нездатності розрізнити законні розбіжності в політиці та ознаки психічної патології в поведінці президента Дональда Дж. Трампа", – йдеться в пропозиції.

Оскільки законодавчий орган штату розділений, законопроект навряд чи буде схвалений, акцентують журналісти.

Зазначається, що психічне захворювання визначається як розлад або інша проблема, яка включена до списку діагностичних кодів. "Синдром божевілля на Трампі" ніде не визнається психічним захворюванням.

Президент США Дональд Трамп і його прихильники використовують термін "синдром божевілля на Трампі" для критики політичних опонентів, які, на їхню думку, мають упереджену одержимість проти президента і його політики.

Дональд Трамп – інші новини

Президент США Дональд Трамп оголосив недійсними помилування, підписані його попередником Джо Байденом наприкінці каденції. Свій крок він аргументував тим, що підпис нібито ставив не Байден, а автоматичний пристрій, що відтворює підпис.

Напередодні Трамп похвалився, що виграв чемпіонат з гольфу. Щоправда, проходив він у гольф-клубі самого ж Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: