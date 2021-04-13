Заборона на проведення ярмарків на території Києва діятиме до окремого розпорядження.

У Києві подовжили дію заборони на проведення ярмарків під час карантину. Відповідне розпорядження дав керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА на сторінці в Facebook.

Читайте такожУ столиці з 1 квітня заборонять проводити продуктові ярмарки

Як заявили в КМДА, заборона на проведення ярмарків на території Києва діятиме до окремого розпорядження.

Проведення ярмарків у Києві заборонили 1 квітня через погіршення ситуації з коронавірусом.

Спочатку датою завершення дії цієї заборони було визначено 12 квітня.

"Щоб знизити ризик зараження киян, місто прийняло рішення скасувати продуктові ярмарки в період з 1 до 12 квітня", - заявляв тоді заступник голови КМДА Олексій Кулеба.

Коронавірус в Україні: локдаун nf "червоні зони"

23 березня 2021 року керівник МОЗ Максим Степанов зазначав, що загальнонаціональний локдаун в Україні не вводитимуть. Обмеження мали вводитися тільки в окремих регіонах, де буде збільшуватися число хворих і госпіталізацій.

Також він прогнозував, що в найближчі 2-3 тижні кількість хворих на добу може збільшитися до 25 тисяч.

27 березня кількість областей в "червоній" зоні скоротилася з 13 до 10 - тобто їх стало менше половини, що раніше називали умовою впровадження локдауну. У "червоних" регіонах зараз діють посилені карантинні обмеження.

З 1 по 12 квітня 2021 року в Києві заборонили проведення продуктових ярмарків. До такого кроку вдалися через погіршення епідеміологічної ситуації в столиці.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко