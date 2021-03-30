Для зниження ризику зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня.

З 1 до 12 квітня у Києві заборонили проведення продуктових ярмарків. До такого кроку вдалися через погіршення епідеміологічної ситуації у столиці.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації та для зниження темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Києві у період з 1 до 12 квітня заборонено проведення ярмаркових заходів. Підписано відповідне розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - сказано у повідомленні.

Замголови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба заявив, що це необхідно для зниження ризику зараження киян.

"Ситуація із поширенням COVID-19 у столиці - складна. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається у "червоній зоні". Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня", - підкреслив він.

Коронавірус в Україні: перспективи локдауну

23 березня керівник МОЗ Максим Степанов зазначав, що загальнонаціональний локдаун в Україні найближчим часом не вводитимуть. Обмеження будуть вводитися тільки в окремих регіонах, де буде збільшуватися число хворих і госпіталізацій.

Також він прогнозував, що в найближчі 2-3 тижні кількість хворих на добу може збільшитися до 25 тисяч.

27 березня кількість областей у "червоній" зоні скоротилося з 13 до 10 - тобто їх стало менше половини, що раніше називали умовою впровадження локдауну. У "червоних" регіонах зараз діють посилені карантинні обмеження.

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Автор: Ганна Нагорна