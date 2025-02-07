ФАО підвищила прогноз використання зернових у світі в 2024/25 роках на 0,9% до 2,869 млрд тонн.

Світові ціни на продовольство впали в січні. Це було викликано різким зниженням цін на цукор і рослинні олії.

Видання Reuters пише, що ціни на цукор впали на 6,8% порівняно з попереднім місяцем і на 18,5% у річному обчисленні. Зниження цін було в основному зумовлено поліпшенням перспектив світової пропозиції, зокрема завдяки сприятливій погоді в Бразилії та відновленню експорту цукру з Індії.

Ціни на рослинні олії минулого місяця знизилися на 5,6%, оскільки світові ціни на пальмову і рапсову олію впали, а котирування соєвої та соняшникової олії залишилися стабільними.

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Ціни на м'ясо також впали, втративши в січні 1,7%.

Ціни на зернові, навпаки, трохи зросли, піднявшись на 0,3% порівняно з груднем, але залишилися на 6,9% нижчими, ніж у січні 2024 року. У той час як експортні ціни на пшеницю трохи знизилися, ціни на кукурудзу зросли через перегляд прогнозів щодо зниження виробництва і запасів у США. Ціни на рис впали на 4,7%, що відображає достатній обсяг експортних поставок.

Ціни на молочні продукти зросли на 2,4% у місячному обчисленні та на 20,4% у річному обчисленні, що було зумовлено місячним зростанням котирувань на сир, яке переважило зниження цін на вершкове масло та сухе молоко.

В окремій доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) знизила прогноз світового виробництва зернових у 2024 році до 2,840 млрд проти раніше озвучених 2,841 млрд. Перегляд було викликано переважно зниженням оцінки виробництва кукурудзи в США.

Сезон посадки озимої пшениці в північній півкулі завершився в січні, при цьому у Франції, Німеччині та Великій Британії посівні площі збільшилися, а в Росії зменшилися через погодні умови.

Збирання кукурудзи в Південній півкулі розпочнеться в другому кварталі, при цьому очікується підвищення врожайності в Аргентині та Бразилії. Високі ціни на кукурудзу сприяли збільшенню посівів у Південній Африці.

ФАО підвищила прогноз використання зернових у світі в 2024/25 роках на 0,9% до 2,869 млрд тонн, тоді як світові запаси зернових, як очікується, скоротяться на 2,2% до закриття сезону в 2025 році, що буде зумовлено скороченням запасів кукурудзи в США.

Міжнародна торгівля зерновими у 2024/25 році скоротиться на 5,6% порівняно з попереднім роком до 483,5 млн тонн, здебільшого за рахунок зниження попиту на ячмінь, кукурудзу та пшеницю з боку Китаю.

В Україні за останні сім сезонів зафіксовано найнижчий рівень вологості ґрунту. Це викликає побоювання щодо врожаю 2025 року.

У жовтні державні синоптики України заявили, що більша частина озимих культур України перебуває під загрозою, оскільки майже всі сходи були недорозвинені.

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