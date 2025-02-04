Перше місце у рейтингу основних постачальників агропродукції утримує Польща.

У 2024 році в Україну було ввезено агропродукції на 7,82 мільярда доларів, що на 9,7% більше, ніж у 2023 році. Найбліьшу частку в імпорті зайняла риба і морепродукти.

Про це повідомив провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", доктор економічних наук Богдан Духницький.

У структурі зарубіжних поставок до України товарів аграрного сектору традиційно домінують кілька груп продуктів:

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риба і морепродукти (929 млн дол.);

плоди, ягоди і горіхи (866 млн дол.);

алкогольні та безалкогольні напої (808 млн дол.);

різні харчові продукти (549 млн дол.);

вироби з какао (505 млн дол.);

тютюнові вироби (490 млн дол.);

відходи, корми для тварин (434 млн дол.),

насіння й плоди олійних культур (430 млн дол.).

Ці продукти сформували 64% вартості імпорту агропродукції нашою країною.

Основним постачальником сільськогосподарської продукції до України, як і раніше, був Європейський Союз. При цьому частка країн ЄС шостий рік поспіль перевищила половину вітчизняного імпорту агропродовольства і склала 51,3 %.

Починаючи з 2017 року, перше місце у рейтингу основних постачальників агропродукції до України утримує Польща. Торік вона продала в нашу країну сільськогосподарських товарів на суму 925 млн дол. США, що на 3% менше показника 2023 року у 950 млн дол.

"Імпорт продовольства в Україну 2024 року став третім у грошовому виразі за часів її незалежності, зростаючи другий рік поспіль в умовах повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави і демонструючи певну стабілізацію попиту на зарубіжну продукцію, яка частково доповнює товарний асортимент внутрішнього ринку", – зауважив Духницький.

Ціни на продукти в Україні – головні новини

Наприкінці січня ціни на продукти в Україні знову змінилися. Після нетривалого періоду стабільності знову почали зростати відпускні ціни на картоплю. Крім того, різке скорочення запасів якісної продукції призвело до подорожчання білокачанної капусти і моркви.

Експертка в галузі сільського господарства Лариса Гук зазначила, що також в Україні намітилося зростання цін на гречку. Ця популярна крупа може досягти свого піку вже за кілька тижнів.

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