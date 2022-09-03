П'ятий місяць поспіль у світі дешевшає продовольство, проте ціни на низку продуктів все одно залишилися вище серпневих значень 2021 року.

Світові ціни на продовольство знизилися в серпні. Така тенденція спостерігається п'ятий місяць поспіль після рекордного максимуму в березні цього року.

Про це йдеться у звіті ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

В серпні індекс продовольчих цін ФАО склав 138,0 пункту, що на 1,9% нижче, ніж у липні, зафіксувавши зниження п'ятий місяць поспіль. Однак показник індексу, який відстежує щомісячні зміни світових цін на кошик продовольчих товарів, залишився на 7,9% вищим, ніж у серпні 2021 року. Всі п'ять субіндексів ФАО в серпні помірно знизилися.

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Індекс цін на зернові ФАО в серпні склав в середньому 145,2 пункту, що на 1,4% нижче, ніж у липні, але на 11,4% вище значення серпня 2021 року. У серпні світові ціни на пшеницю впали на 5,1%, зафіксувавши зниження третій місяць, обумовлене поліпшенням перспектив виробництва, особливо в Канаді і США, а також відновленням експорту з портів Чорного моря з України вперше за більш ніж п'ять місяців. Тим не менш, світові ціни на пшеницю залишилися на 10,6% вищими за серпневі значення минулого року.

Індекс цін на рослинні олії ФАО в середньому склав 163,3 пункту в серпні, що на 3,3% менше в порівнянні з попереднім місяцем, в результаті чого значення індексу стало трохи нижчим рівня минулого року.

Індекс цін на молочні продукти ФАО в серпні склав в середньому 143,5 пункту, що на 2% менше, ніж у липні, що означає зниження другий місяць поспіль, але на 23,5% вище його значення рік тому.

Індекс цін на м'ясо ФАО в середньому становив 122,7 пункту в серпні, що на 1,5% нижче, ніж у липні, що також стало другим поспіль місячним зниженням з рекордно високого рівня, досягнутого в червні 2022 року, але залишився на 8,2% вище свого відповідного значення рік тому.

Індекс цін на цукор ФАО в середньому склав 110,4 пункту в серпні, що на 2,1% менше, ніж у липні, що означає зниження четвертий місяць поспіль і досягнення найнижчого рівня з липня 2021 року.

Нагадаємо, базовий індикатор світових цін на продовольство виріс в березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму. Індекс цін на продовольство ФАО склав 159,3 пунктів, що на 33,6% вище, ніж у березні 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що українське продовольство доставлено вже в 20 країн морським шляхом.

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