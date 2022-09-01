23 тисячі тонн української пшениці за Продовольчою програмою ООН вже прибули в порт Джибуті.

Понад 1,5 мільйона тонн нашого продовольства експортовано морським шляхом з трьох портів.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Загалом уже понад 1,5 мільйона тонн нашого продовольства експортовано морським шляхом з трьох портів, які запрацювали завдяки експортній зерновій ініціативі. Робимо все, щоб світ відчував значення України і був вдячний нашим людям", - повідомив він.

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Він зазначив, що сьогодні українські аграрії, портовики, дипломати, урядовці повернули Україні статус реального гаранта продовольчої безпеки африканських країн.

"23 тисячі тонн української пшениці за Продовольчою програмою ООН вже прибули в порт Джибуті. І будуть доправлені мешканцям Ефіопії, де зараз найгірша посуха за останні 40 років і мільйони людей – на межі голоду", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна відновлює відповідні зв’язки з країнами Аравійського півострова і вже майже 40 тисяч тонн пшениці прямують у Ємен.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством.

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