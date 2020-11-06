Ціни на зернові, цукор, молочну продукцію і рослинні масла пішли вгору, в той час ціни на м'ясо знизилися.

Ціни на продовольство у світі в жовтні продовжили рости п'ятий місяць поспіль і досягли максимального значення з січня 2020 року, йдеться в повідомленні Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

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Згідно з повідомленням, Індекс продовольчих цін ФАО в жовтні зріс на 3,1% в порівнянні з вереснем і на 6% в порівнянні з жовтнем 2019 року.

Найбільше в жовтні у світі подорожчали зернові - на 7,2% в порівнянні з вереснем, і на 16,5% в порівнянні з жовтнем минулого року.

"У жовтні експортні ціни на пшеницю зросли, відображаючи активний попит у світі в умовах скорочення експортної пропозиції... і зберігається дефіцит опадів, який негативно позначається на стані озимої пшениці в деяких районах Європи, Північної Америки та Чорноморського регіону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що світові ціни на кукурудзу сягнули максимуму за останні шість років. Ціни на рис, навпаки, досягли мінімального рівня за останні сім місяців у зв'язку з початком збирання основного врожаю в Азії.

Ціни на рослинні олії зросли на 1,8% у порівнянні з минулим місяцем, що є найвищим показником за останні дев'ять місяців.

Молочна продукція на світовому ринку в жовтні подорожчала на 2,2% в порівнянні з вереснем і на 3,5% в порівнянні з жовтнем 2019 року.

У жовтні зростання цін на цукор становило 7,6% в порівнянні з минулим місяцем, або 9,3% в річному вираженні.

Водночас ціни на м'ясо знизилися на 0,5% в порівнянні з вересневим значенням і на 10,7% в річному вираженні. Зазначається, що на світовому ринку подешевшали всі основні види м'яса, крім баранини і ягнятини.

Що цьому передувало

Раніше Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) підвищила прогноз світового виробництва зерна у 2020 році до рекордних 2,79 мільярда тонн.

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Автор: Богдан Слуцький