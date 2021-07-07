В Україні з початку 2021 року рекордно скоротилося виробництво яєць.

В Україні вже з наступного місяця можуть значно подорожчати яйця - ціна за десяток може досягти 40 грн.

Про це повідомила аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин.

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Зокрема, у січні-травні 2021 року виробництво яєць на підприємствах скоротилося майже на 25% - такого рекордного скорочення не було вже 20 років.

"У червні 2021 року ціна на основні кормові культури - пшеницю і кукурудзу - зросла на 60%, разом з тим ціна на яйця впала на 5-7% в порівнянні з червнем минулого року. В таких умовах виробникам важко працювати через високий рівень збитковості", - сказала вона.

За словами Литвин, ще одним фактором збитковості виробництва є зменшення продажів українських яєць за кордон. За 5 місяців року експорт яєць скоротився майже вдвічі.

Експерт попереджає про можливе подорожчання цього продукту в Україні вже з наступного місяця.

"Приблизно з серпня почне зростати ціна на курячі яйця, і вона може досягти піку, який ми спостерігали в лютому - близько 40 грн за десяток. Ця ціна, скоріш за все, буде триматися до наступної весни, якщо ситуація кардинально не зміниться і не збільшиться промислове виробництво яєць", - сказала Литвин.

Виробництво яєць в Україні

За даними Держстату, в січні-травні 2021 агропідприємства скоротили виробництво яєць на 22,4%.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, ціни на яйця у квітні 2021 року були вже на 90% вище торішніх, на соняшникову олію – на 62,9%, цукор – на 65%.

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Автор: Ганна Нагорна