Через іморт української продукції угорські фермери не можуть збувати свою.

Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Раніше аналогічне рішення ухвалила Польща.

"Уряд зобов'язується представляти інтереси угорських фермерів, і за відсутності дієвих заходів з боку ЄС, він, як і Польща, тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з України та деяких інших сільськогосподарських продуктів в Угорщину", – цитує заяву міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя видання 24.hu.

За його словами, продовження нинішніх ринкових тенденцій завдасть серйозної шкоди угорському сільському господарству. Через це виникла необхідність вжити заходів, щоб цьому запобігти.

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Надь наголосив, що українське сільське господарство працює з виробничими практиками, які більше не використовуються в Європейському Союзі. Через це Україна почала експортувати на європейський ринок велику кількість м'яса птиці, яєць і меду, а також зернових і олійних культур з надзвичайно низькими виробничими затратами. Своєю чергою це призвело до того, що угорські та центральноєвропейські фермери не можуть збувати свою продукцію.

Угорський міністр зауважив, що обмеження на імпорт до Угорщини є тимчасовим. Воно триватиме до 30 червня 2023 року. За цей час мають вжити заходів для пошуку рішення.

Заборона на імпорт української продукції: що відомо

15 квітня уряд Польщі тимчасово заборонив імпорт зерна та інших видів продовольства з України. Це було зроблено задля захисту інтересів польських фермерів. Водночас наголошується, що Польща готова вирішити питання поставок зерна з України через міждержавну угоду.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський відреагував на це рішення. За його словами, Україна шкодує про заборону та сподівається на переговори щодо вирішення цієї проблеми.

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