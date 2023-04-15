Варшава готова вирішити питання поставок зерна з України через міждержавну угоду.

Уряд Польщі ухвалив рішення тимчасово заборонити ввезення зерна і десятків інших видів продовольства з України. Постанова набирає чинності з дня її оголошення.

Про це заявив заявив голова партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослав Качинський на з'їзді, пише RMF24. За його словами, Варшава готова вирішити питання поставок зерна з України через міждержавну угоду.

"Сьогодні Уряд прийняв постанову про заборону ввезення, так би мовити, зерна в Польщу, а також десятків інших видів продовольства (...). Вони перераховані в додатку до цього регламенту (...), від цієї крупи до продуктів з меду, дуже і дуже багато всього", - сказав Качинський.

Глава ПіС підкреслив, що Польща "була й залишається другом України без найменших змін", однак, завданням польської влади є також захист інтересів своїх громадян, а можлива криза в польському селі відіб'ється на становищі всіх поляків.

Він додав, що це рішення прийнято з урахуванням, зокрема, "асиметрії між польським і українським сільським господарством, що випливає як з якості землі, також через набагато нижчу ціну робочої сили в Україні і, нарешті, через те, що там в основному великі площі, а діяльність здійснюється міжнародними компаніями з великою інфраструктурою".

За словами Качинського, про прийняті рішення Польща поінформувала українську сторону і "готова в будь-який момент, можливо, в найближчі дні, почати переговори щодо врегулювання цього питання у вигляді міждержавної угоди". Голова правлячої партії додав, що мова йде про фундаментальні речі. "Польща хоче мати максимально тісні відносини з Україною", але, як він вказав, "польське сільське господарство необхідно захищати".

Міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда повідомив, що "відповідно до директивного рішення Ради міністрів" він підписав "Положення про заборону ввезення сільськогосподарської продукції з України". Міністр також розмістив у себе в "Twitter" скан постанови і додаток до неї.

Заборона вводитися до 30 червня 2023 року і поширюватиметься на наступні види сільгосппродукції: зерно, цукор, сухі корми, насіння, хміль, льон і коноплі, фрукти і овочі, перероблені плодоовочеві продукти, вино, яловичину і телятину, молоко й молочні продукти, свинину, баранину й козлятину, яйця, м'ясо птиці, етиловий спирт сільськогосподарського походження, продукти бджільництва та інші продукти.

Як додав на з'їзді Ярослав Качинський, буде проведена генеральна закупівля імпортованого з України зерна, що лежить в польських елеваторах і складах.

"Буде здійснюватися загальна закупівля зерна, зерна, яке в даний час знаходиться в елеваторах, на складах, з надбавкою - так, щоб мінімальна ціна становила не менше 1400 злотих", - сказав Качинський.

Проблеми з експортом українського зерна в ЄС

Як повідомляв УНІАН, польські аграрії незадоволені, що місцевий ринок наповнило дешеве українське зерно. Фермери навіть погрожували зірвати візит президента України Володимира Зеленського до Варшави на початку квітня.

Раніше ЄС скасував всі тарифи і квоти на ввезення українського зерна, щоб воно могло йти транзитом через Європу в інші регіони світу в умовах російської морської блокади України. Однак значна частина цього зерна осіла в самих європейських країнах, що й викликало невдоволення фермерських об'єднань.

5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив, що йде у відставку. Рішення про відставку було прийнято на тлі масових протестів польських фермерів у зв'язку з поставками в країну зерна з України. Того ж дня ввечері Володимир Зеленський заявив, що Україні та Польщі вдалося знайти рішення проблеми з експортом українського зерна.

7 квітня спікер польського уряду Петро Мюллер заявив, що польська сторона прийняла рішення, що українське зерно везтимуть через Польщу транзитом до третіх країн. Розвантаження українського зерна в Польщі не буде.

Пізніше в Мінагрополітики заявили, що Україна і Польща розробили рішення проблеми з експортом українського зерна. Зокрема, Україна тимчасово припинить експорт чотирьох зернових культур до Польщі. Але можливість транзиту в інші країни-члени ЄС і треті країни буде збережена.

Однак 9 квітня стало відомо, що імпорт зерна з території України до Польщі хочуть "заморозити" як мінімум до липня 2023 року через важку ситуацію, в якій опинилися фермери Польщі. У Міністерстві сільського господарства Польщі зазначили, що ЄС ніяк не підтримав польських фермерів у вирішенні сільськогосподарської кризи, з якою зіткнулася країна через переповнення власних зернових сховищ. Там відзначили, що своїм "мовчанням" в цьому питанні такі країни, як Німеччина і Франція заклали міну під польсько-українські відносини.

Станом на 12 квітня польські фермери продовжували масові акції протесту проти експорту зерна з України. Зокрема, вони блокували залізницю на кордоні між Україною та Польщею у Грубешеві.

Вас також можуть зацікавити новини: