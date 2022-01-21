Молочна галузь зараз знаходиться в край скрутному становищі, це призводить до дефіциту вітчизняних молочних продуктів.

Україна стає імпортозалежною, оскільки більшість напрямків аграрного сектору наполовину або майже знищені.

Про це наголосив у коментарі УНІАН голова Союзу українського селянства Іван Томич.

"У нас всі напрямки аграрної галузі, крім зернових і технічних культур, фактично наполовину або майже знищені. Це є головний фактор того, що ми стаємо імпортозалежні. Ми сьогодні купляємо майже все. Навіть пшеницю ми продаємо, а потім купуємо в інших країн борошно, макаронні вироби, випічку і все інше. При такому підході ми ніколи не вирішимо продовольчої стабільності", - зазначив Томич.

За його словами, для розв'язання проблеми продовольчої кризи потрібно підтримувати виробництво в цілому, а не лише окремі його галузі.

"Треба стимулювати виробництво – це найголовніший стратегічний підхід. Ми перетворились в країну монокультури – зернові та олійні, під які використовується більше двох третин українських чорноземів. Цей ресурс вбиває наші землі і вивозиться як сировина в інші країни. Це завдає серйозну продовольчу нестабільність, тому що інші культури (овочівництво, садівництво, виноградарство) та тваринництво сьогодні у критичному стані щодо кількості виробництва", - підкреслив голова союзу.

Читайте такожУкраїнці почали віддавати перевагу імпортній яловичиніВін зазначив, що молочна галузь зараз знаходиться в край скрутному становищі, що призводить до дефіциту вітчизняних молочних продуктів.

"У нас за 100 років найменша кількість корів, молока немає. Якби не "бодяжили" і не імпорт, то в нас полиці магазинів були б пустими", - наголосив Томич.

Він додав, що необхідно змінювати аграрну політику. Тому що наша країна, за Конституцією, є соціально орієнтованою і, виходячи з цього, українці повинні бути забезпечені якісними продуктами за доступними цінами, а не картками.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова "Спілки молочних підприємств України" Вадим Чагаровський зазначив, що вже півроку молочна галузь знаходиться в глибокій кризі і працює в збиток. Подальше підвищення цін на енергоносії приведе до призупинення діяльності молокопереробних підприємств.

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