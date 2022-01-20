Сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 19,2%, а господарства населення - на 5,5%.

Зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за 2021 рік становило 14,4% у порівнянні з попереднім роком.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, сільськогосподарські підприємства за дванадцять місяців збільшили виробництво на 19,2%, а господарства населення - на 5,5%.

Виробництво продукції рослинництва зросло на 19,9%, а продукції тваринного походження зменшилось на 4,4%.

Найбільше зростання загального сільгоспвиробництва відбулося в Одеській (на 90,1%), Миколаївській (42,6%) і Кіровоградській (40,8%) областях. Показник значно зменшився у Сумській області – на 8,4%.

Читайте такожУкраїнці почали віддавати перевагу імпортній яловичиніУ Держстаті відзначили, що до січня-травня розрахунки проводяться на основі даних про продукцію тваринництва, а після цього періоду - на основі даних про виробництво продукції і тваринництва, і рослинництва.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, сільгоспвиробництво в Україні у 2020 році скоротилося на 11,5%. Сільськогосподарські підприємства скоротили виробництво на 14%, господарства населення - на 6,8%.

Сільгоспвиробництво в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. При цьому підприємства збільшили виробництво на 3,3%, а господарства населення - зменшили на 2%.

Зростання сільгоспвиробництва в Україні у 2018 році становило 7,8% у порівнянні з 2017 роком. Зокрема, сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 12,1%, а господарства населення - на 2,2%.

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