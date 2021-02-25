Експорт ковбасних виробів з України також зростає, проте його обсяги значно менші у порівнянні з імпортом.

У 2020 році Україна імпортувала 4,7 тисячі тонн ковбас, що у два рази більше в порівнянні з попереднім роком, і в 12 разів більше показника п'ятирічної давності (400 тонн).

Читайте такожУкраїна рекордно збільшила експорт цибулі: що стало причиною

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

"Основними постачальниками м'ясо-ковбасних виробів в Україну є європейські країни. Причому, якщо в натуральному вираженні безумовно лідирує Польща (3,4 тисячі тонн, або 73%), то у вартісному вираженні перше місце займає Іспанія (43%). Це свідчить про імпорт з Іспанії делікатесної групи ковбас, якими славиться дана країна", - наводяться в повідомленні слова аналітика УКАБ Світлани Литвин.

Водночас, попри зростання імпорту, частка імпортних ковбас у загальній пропозиції на українському ринку залишається незначною – близько 1,4%.

Хто купує українську ковбасу

За словами аналітика, експорт ковбасних виробів з України також зростає, проте його обсяги значно менші у порівнянні з імпортом.

За 2020 рік Україна експортувала 1,4 тисячі тонн, що у 2,6 раза вище показника попереднього року. Основними країнами-покупцями українських ковбас у 2020 році були: Нігерія (25% експортної виручки), Грузія (21%), Азербайджан (13%), Йорданія (11%) і Молдова (5%).

Що цьому передувало

У 2020 році Україна оновила абсолютний рекорд за обсягами експорту курятини - 431 тисяча тонн, тоді як виручка від продажу продукції скоротилася.

Експорт агропродукції з України за підсумками 2020 року залишився майже на рівні попереднього року (22,2 мільярда доларів), а імпорт зріс на 14% (до 6,5 мільярда доларів).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна