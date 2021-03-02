Минулого року Україна експортувала 108,6 тис. тонн курятини в країни ЄС і стала третім найбільшим постачальником в цей регіон.

Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт курятини в країни Європейського Союзу на 18,8%, але при цьому стала третім найбільшим постачальником м'яса птиці в цей регіон.

Про це свідчать дані звіту Європейської комісії.

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Зокрема, за минулий рік Україна скоротила експорт курятини в ЄС до 108,6 тис. тонн з 133,8 тис.тонн у 2019 році.

Згідно зі звітом, найбільшим експортером курятини в Євросоюз у 2020 році стала Бразилія (227,6 тис.тонн), на другому місці - Таїланд (131,3 тис. тонн).

Імпорт курятини з ЄС в Україну за минулий рік, хоч і перевищив експорт, але скоротився у порівнянні з 2019 роком на 18,2% - до 145,8 тис.тонн. Україна стала третім топ-імпортером м'яса птиці з ЄС після Гани (213,8 тис.тонн) і Філіппін (195,8 тис. тонн).

Що цьому передувало

Україна у 2020 році оновила абсолютний рекорд за обсягами експорту курятини - 431 тис. тонн, тоді як виручка від продажу продукції скоротилася, склавши 555 млн дол. (проти 579 млн дол. у 2019 році).

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Автор: Ганна Нагорна