Основні країни-експортери ігристих вин в Україну - Італія, Франція, Іспанія, Німеччина та Грузія.

У 2021 році імпорт ігристих вин в Україну в грошовому вимірі становить 54,7 млн доларів, що на 44% більше в порівнянні з аналогічним показником минулого року та у 2,6 раза більше в порівнянні з показником 5 років тому.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

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Як пояснила аналітик УКАБ Світлана Литвин, причинами такої тенденції є зменшення українського виробництва ігристих вин (за останні 5 років виробництво українських вин скоротилося на 39%, за 2021 рік – приблизно на 2%) і часткова зміна смакових уподобань українців.

"Основними постачальниками ігристих вин в Україну є європейські країни. У 2021 році це були Італія (54% імпорту в грошовому вимірі), Франція (18%), Іспанія (10%), Німеччина (5%) і Грузія (4%)", - зазначила вона.

Також, додала Литвин, Україна здійснює експорт ігристих вин, однак його обсяги в грошовому вимірі в 7 разів менше в порівнянні з імпортом. У 2021 році експорт ігристих вин у грошовому вираженні склав близько 7,9 млн доларів, проте лише близько 40-45% експорту – це ігристі українського походження, решта – реекспорт європейських вин.

Виробництво ігристих вин в Україні:

За даними Держстату, в Україні за 2020 рік виробництво ігристих вин, включаючи "шампанське України", скоротилося на 15,4% у порівнянні з попереднім роком, а бренді, включаючи "коньяк України", – на 17%.