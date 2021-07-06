Тільки французькі винороби мають право називати свої вина шампанським, заявив міністр сільського господарства Франції.

Французька асоціація виробників шампанського виступила із засудженням ухваленого в Росії закону, який дозволяє називати "шампанським" тільки ігристі вина, вироблені в Росії.

Міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді підкреслив, що тільки французькі винороби мають право називати свої вина шампанським, повідомляє Newsru.co.il.

"Уявіть собі реакцію нашого уряду. Саме це слово походить від назви прекрасного регіону, де виробляється шампанське", - сказав він.

В асоціації заявили, що засмучені тим, що новий закон позбавляє російських споживачів ясної та чіткої інформації про походження і характеристики вина.

Тим часом міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан анонсував реакцію Парижа найближчими днями на ситуацію, що склалася, пише Європейська правда з посиланням на France24.

За словами міністра, у разі порушення Росією правил Світової організації торгівлі (СОТ) Франція вживе юридичних заходів проти Москви.

"Як тільки ми вивчимо всі обмеження (що передбачає російський закон), ми відреагуємо в найближчі дні на двосторонньому рівні з російською владою, а також на європейському рівні, щоб захищати інтереси наших виробників, і особливо наші географічні зазначення ", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

"Якщо випадково виявляться порушення правил Світової організації торгівлі, (...) ми будемо вживати дії (...). Я сподіваюся, що діалог дозволить вирішити ці труднощі", - додав він.

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За інформацією Newsru.co.il, на цей час тільки компанія Moet Hennessy погодилася прибрати з етикеток слово "шампанське".

Як повідомляє BBC, компанія Moet Hennessy контролює близько 2% російського ринку ігристих вин, а Франція в цілому - 13%.

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Автори: Олександр Топчій, Тетяна Герасименко