Представник стверджує, що пропозиції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо деблокади кордону є важливими для того, щоб побудувати взаєморозуміння.

Представники України та Польщі 28 лютого, провели переговори про розблокування кордону, під час яких опція припинення торгівлі не згадувалася. Про це заявив торговий представник України Тарас Качка у Facebook.

Він зустрівся з міністром розвитку та технологій Польщі Кшиштофом Гетьманом та міністром сільського господарства Чеславом Секерським. Переговори тривали 4 години.

"Ми змогли порозумітися і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це непросто, але можливо", - розповів Качка.

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Представник стверджує, що пропозиції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо деблокади кордону є важливими для того, щоб побудувати взаєморозуміння.

"За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск - це було б дуже болючим рішенням для наших економік", - розповів він.

Качка вважає, що припинення торгівлі, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів, навіть на день - це "надто болісно, і це не кажучи про транзит".

"Поки що без деталей, але конструктивне рішення можливе. Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска - з усіма елементами риторики та пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману. У цю хвилину як ніколи - зберігатимемо спокій і наполегливо працюємо", - додав він.

Заява Туска про можливе закриття кордону

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що кордон з Україною на певний час можуть повністю закрити, припинивши двосторонню торгівлю.

Він стверджує, що це "тимчасове і болюче для обох сторін рішення", але він готовий на "важкі рішення". За його словами, наразі триває консультація з Києвом, щоб не було "додаткової напруги".

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