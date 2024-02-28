Представники України та Польщі 28 лютого, провели переговори про розблокування кордону, під час яких опція припинення торгівлі не згадувалася. Про це заявив торговий представник України Тарас Качка у Facebook.
Він зустрівся з міністром розвитку та технологій Польщі Кшиштофом Гетьманом та міністром сільського господарства Чеславом Секерським. Переговори тривали 4 години.
"Ми змогли порозумітися і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це непросто, але можливо", - розповів Качка.
Представник стверджує, що пропозиції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо деблокади кордону є важливими для того, щоб побудувати взаєморозуміння.
"За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск - це було б дуже болючим рішенням для наших економік", - розповів він.
Качка вважає, що припинення торгівлі, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів, навіть на день - це "надто болісно, і це не кажучи про транзит".
"Поки що без деталей, але конструктивне рішення можливе. Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска - з усіма елементами риторики та пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману. У цю хвилину як ніколи - зберігатимемо спокій і наполегливо працюємо", - додав він.
Заява Туска про можливе закриття кордону
Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що кордон з Україною на певний час можуть повністю закрити, припинивши двосторонню торгівлю.
Він стверджує, що це "тимчасове і болюче для обох сторін рішення", але він готовий на "важкі рішення". За його словами, наразі триває консультація з Києвом, щоб не було "додаткової напруги".