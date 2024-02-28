За словами польського прем’єра, це буде болюче рішення для обох сторін.

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща веде з Україною перемовини щодо тимчасового закриття спільного кордону та припинення двосторонньої торгівлі, повідомляє польське видання RMF24.

"Я готовий приймати важкі рішення, коли мова йде про кордон з Україною, завжди консультуючись з Києвом, щоб уникнути непотрібної напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення", – зазначив Туск та підкреслив, що це буде тимчасове і болюче рішення для обох сторін.

Він анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

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Крім того, прем’єр-міністр підкреслив, що перебуває в постійному контакті з представниками української влади.

Протести польських фермерів

На початку лютого польські фермери на кордоні з Україною відновили свої протести. Так, зокрема, в ніч на 25 лютого там сталась чергова диверсія щодо української агропродукції. Тоді невідомі відкрили вісім вагонів потяга і висипали кукурудзу на залізничні колії.

26 лютого прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що у польсько-українських відносинах немає дефіциту, але є критичний момент стосовно експорту українського зерна та іншої агропродукції до Польщі в Європу без мит і стандартів, які існують в Євросоюзі.

27 лютого тисячі польських фермерів вийшли на масштабний протест у столиці Польщі - Варшаві. Тоді протестувальники виступили проти імпорту продовольства з України та політики "зеленого курсу" Євросоюзу.

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