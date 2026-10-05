Україна зазнає болючої втрати, якщо вступить до Євросоюзу, - FT

Європа обмежить доступ Києва до сільськогосподарських субсидій.

Згідно з новими пропозиціями щодо розширення Європейського Союзу, Брюссель істотно обмежить доступ України до сільськогосподарських ринків ЄС та аграрних субсидій, якщо Київ стане членом блоку. Перелік обмежень міститься у внутрішньому документі Європейської комісії, з яким ознайомилася The Financial Times.

Обмеження покликані розвіяти побоювання нинішніх членів Євросоюзу щодо того, що їхні ринки будуть "затоплені" величезними обсягами зернових та олійних культур з України.

Європейська комісія має намір надати Україні лише обмежений доступ до продовольчих ринків блоку та його загальних сільськогосподарських субсидій на суму 55 мільярдів євро на рік у рамках реформованого процесу вступу – як поступку стурбованим країнам, зокрема Польщі, Франції та Італії.

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Ці пропозиції також мають на меті пов’язати фінансові вигоди від членства в ЄС із проведенням правових та фінансових реформ країнами-кандидатами, а також спростити процедуру позбавлення членів, які порушують правила, їхніх прав голосу.

Обмеження України після вступу до ЄС

"З огляду на масштаби та структуру аграрного сектору України... а також дуже високий рівень продуктивності, доцільно розглянути можливість запровадження спеціальних механізмів, які б суттєво обмежували фінансову підтримку та доступ до ринку для таких товарів, як пшениця та зернові", – ідеться у внутрішньому документі Єврокомісії.

Натомість Брюссель "підтримає Україну у відновленні доступу до її традиційних експортних ринків", маючи на увазі глобальні поставки з Києва, що були серйозно порушені через війну, розв’язану Росією.

У документі Україну, Молдову, Чорногорію та Албанію визначено як країни, що наразі досягли найбільшого прогресу в процесі набуття членства в ЄС. Для цих чотирьох держав розроблять індивідуальні плани вступу, так звані дорожні карти, які не передбачають фіксованих дат приєднання, але мають сприяти прискоренню їхнього руху до цієї мети.

Водночас геополітичний тиск із вимогою прискорити розширення ЄС, зумовлений війною Росії проти України, викликав у деяких столицях країн-членів побоювання, що Брюссель може піти на поступки щодо стандартів верховенства права та боротьби з корупцією для нових членів.

Низка корупційних скандалів в Україні посилила занепокоєння, що прогрес Києва насправді не такий значний, як може здатися з риторики прихильників розширення. Єврокомісар із питань розширення Марта Кос минулого року заявила FT, що Брюсселю потрібні нові правила, аби гарантувати, що до блоку не потраплять "троянські коні".

Вступ України в ЄС – останні новини

Експертка Українського клубу аграрного бізнесу Олександра Авраменко зазначила, що за умов органічної інтеграції аграрної галузі Євросоюз разом з Україною перетвориться на найбільшого виробника аграрної продукції у світі.

Водночас економіст Олег Пендзин вважає, що Україна не зможе стати членом ЄС, доки Європа не змінить своєї політики в аграрному секторі. В Європі аграрії отримують мільярдні дотації від членів союзу.

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