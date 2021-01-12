Товарообіг за минулий, 2020 рік, становить понад 103 мільярди доларів.

Імпорт товарів в Україну у 2020 році становить 54,2 мільярда доларів, що на 10,3%, або 6,2 мільярда доларів, менше в порівнянні з 2019 роком, експорт українських товарів зменшився на 1,7%, або на 0,85 мільярда доларів - до 49,2 мільярда доларів.

Читайте такожМінекономіки прогнозує падіння ВВП УкраїниПро це передає прес-служба Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, товарообіг за січень-грудень 2020 року становить 103,4 мільярда доларів, при цьому різниця між експортом та імпортом (сальдо) – негативна і становить 5 мільярдів доларів.

"Найбільшими країнами, з яких імпортували товари в Україну, є Китай - 8,3 мільярда доларів, Німеччина - 5,1 мільярда доларів і Росія - 4,6 мільярда доларів. Всього експортували в Китай - на 7,1 мільярда доларів, в Польщу - на 3,3 мільярда доларів, Росію - на 2,7 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними прес - служби, до трійки найбільш експортованих з України товарів входять: зернові - на 9,4 мільярда доларів, чорні метали - на 7,7 мільярда доларів, соняшникова олія - на 5,8 мільярда доларів.

Найбільше імпортували в Україну палива мінеральні, нафту і продукти її перегонки - на 8 мільярдів доларів, машини, обладнання та механічні пристрої - на 6,1 мільярда доларів, засоби наземного транспорту - на 5,5 мільярда доларів.

Що цьому передувало

Імпорт товарів в Україну за 11 місяців 2020 року склав 48,4 мільярда доларів, що на 10,8%, або 5,9 мільярда доларів, менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, експорт українських товарів зменшився на 3,5%, або на 1,6 мільярда доларів - до 44,3 мільярда доларів.

За даними Держстату, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 рік був зведений з дефіцитом в 3,633 мільярда доларів, що в 1,7 раза нижче дефіциту за 2018 рік в обсязі 6,213 мільярда доларів.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у 2019 році зріс на 8,8% – до 10,723 мільярда доларів.

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Автор: Богдан Слуцький