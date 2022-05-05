Зазначається, що ситуація з викраденням збіжжя росіянами на захоплених територіях в національних масштабах загрози не несе.

Україна має достатньо резервів для забезпечення продовольством усіх 40 млн українців.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, ситуація з викраденням збіжжя росіянами на захоплених територіях у національних масштабах загрози не несе. Проте це схоже на геноцид мешканців Запорізької, Донецької, Луганської, Херсонської областей, адже вивозиться залишок с/г продукції, необхідний для поточного харчування українців.

"У нас сьогодні є на залишках загалом близько 25 млн тонн зернових та олійних культур. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, там на момент окупації залишалося приблизно 1 млн 300 тис. тонн зернових. З точки зору забезпечення продовольства всіх 40 млн українців, ми маємо достатньо резервів на контрольованій території", - підкреслив Висоцький.

Він також додав, якщо порівняти посівні площі, які наразі тимчасово недоступні на цих територіях, виходить приблизно мінус 30%.

"Тобто в нас є доступно на контрольованій території мінімум 70% площ. І тільки половина з них потрібна для забезпечення продовольством усіх 40 млн українців", - запевнив перший заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України озвучили найпесимістичніший прогноз цієї посівної.

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