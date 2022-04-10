Міністерство аграрної політики та продовольства розраховує, що під час весняної посівної кампанії буде засіяно 70-80% земель сільськогосподарського призначення.
Про це в ефірі національного марафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
"Песимістичний прогноз - 70% вдасться засіяти. У Чернігівській, Сумській областях є величезні аграрні площі. Якщо в найближчі тижні вдасться все розмінувати, то, може, ця площа зросте до 80%", - сказав він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти масово викрадають сільськогосподарську техніку і матеріали для посівної.
- Станом на 5 квітня понад 900 сільгоспвиробників залучили кредити в українських банках на загальну суму 1 млрд 785 млн грн.
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