Все залежатиме від того, як швидко розміновують землі в Чернігівській та Сумській областях.

Міністерство аграрної політики та продовольства розраховує, що під час весняної посівної кампанії буде засіяно 70-80% земель сільськогосподарського призначення.

Про це в ефірі національного марафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Песимістичний прогноз - 70% вдасться засіяти. У Чернігівській, Сумській областях є величезні аграрні площі. Якщо в найближчі тижні вдасться все розмінувати, то, може, ця площа зросте до 80%", - сказав він.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти масово викрадають сільськогосподарську техніку і матеріали для посівної.

Станом на 5 квітня понад 900 сільгоспвиробників залучили кредити в українських банках на загальну суму 1 млрд 785 млн грн.

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