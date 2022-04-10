Буде засіяно 70-80% земель сільськогосподарського призначення / Ілюстрація REUTERS

Міністерство аграрної політики та продовольства розраховує, що під час весняної посівної кампанії буде засіяно 70-80% земель сільськогосподарського призначення.

Про це в ефірі національного марафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Песимістичний прогноз - 70% вдасться засіяти. У Чернігівській, Сумській областях є величезні аграрні площі. Якщо в найближчі тижні вдасться все розмінувати, то, може, ця площа зросте до 80%", - сказав він.

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