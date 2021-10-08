За весь час роботи ринку землі в Україні продано понад 68 тис.гектарів сільськогосподарських угідь.

З початку роботи ринку землі в Україні - 1 липня і станом на 8 жовтня українці продали понад 68,5 тис.гектарів сільськогосподарських земель, з яких понад 10 тис. гектарів - за останній тиждень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"Станом на сьогодні укладено 27 тисяч 568 угод в рамках ринку землі", – зазначено в повідомленні.

Найбільше землі за весь час продано в Житомирській області – понад 9,77 тисяч гектарів, а також у Вінницькій – 8,63 тис. га.

Найменше землі українці продають і купують у Київській (455 га), Луганській (303 га) і Харківській (менше 300 га) областях.

Ринок землі в Україні: що необхідно знати

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.

2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.

За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.

16 липня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нову вартість гектара землі.

Автор: Ганна Бредіхіна