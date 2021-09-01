За даними Міністерства, цього буде "цілком достатньо" для задоволення внутрішнього попиту.

У Міністерстві економіки України очікують збільшення виробництва цукру на третину в новому сезоні цукроваріння.

Як повідомила прес-служба Міністерства, переробку цукрових буряків вже запустив перший цукровий завод - Селищанський, всього в поточному році планується робота 33 цукрових заводів.

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За прогнозом уряду, у 2021-2022 маркетинговому році (МР, вересень 2021-серпень 2022) в Україні передбачається виробництво цукру на рівні 1,4 млн тонн, що на 30% більше, ніж торік.

"Беручи до уваги істотні перехідні залишки (422 тис.тонн) на початок минулого МР, загальна пропозиція цукру складе 1,74 млн тонн, що буде цілком достатньо для задоволення внутрішнього попиту, обсяг якого оцінюється в межах 1,25 млн тонн", – підкреслили в Міністерстві.

У Мінекономіки нагадали, що в минулому сезоні через несприятливі погодні умови в Україні було вироблено 1,1 млн тонн цукру, що на 25% менше, ніж у 2019/2020 МР.

Ціни на цукор в Україні:

Ціни на цукор в Україні за рік зросли більш ніж на 80%, при цьому продукт в нашій країні коштує у два рази дорожче, ніж в Європі.

За прогнозом аналітика асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлани Литвин, новий сезон виробництва цукру дозволить як мінімум зупинити подальше зростання цін на продукт або навіть призведе до їх зниження.

Автор: Ганна Нагорна