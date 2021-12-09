Найбільше скоротилися обсяги експорту вершкового масла.

Починаючи з 2018 року обсяги експорту вітчизняної молочки істотно знижуються.

Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на слова завідувача відділу фінансово-кредитної та податкової політики Леоніда Тулуша.

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"Якщо в 2018 році обсяг експорту в перерахунку на молоко перевищував 800 тис.т, то в 2021 році він очікується на рівні тільки 350 тис. т, тобто складе лише 44% відповідного показника 2018 року, 62 % – показника 2019 року і 92% торішнього обсягу експорту молокопродуктів в перерахунку на молоко", - зазначив експерт.

Зокрема, серед усіх груп молокопродуктів найбільше скоротився експорт вершкового масла - на 68%. Молоко і вершки зменшилися в обсязі експорту на третину. Продаж за кордон молочної сироватки зменшився на 25%, сирів – на 21%.

Разом з тим обсяги експорту кисломолочної продукції залишаються на рівні 2018 року.

Однак у вартісному вимірі обсяги експорту молочки зменшуються не так стрімко.

"У 2021 році вони очікуються на рівні 170 млн дол. США, тобто можуть скласти 64% від показника 2018 року в 264 млн дол. США. Втім, у цьому випадку зростання цін на молокопродукти виступає певним амортизатором зниження обсягів у натуральному вираженні", - пояснили в Інституті агроекономіки.

Експерт прогнозує, що, оскільки ціна молока-сировини в Україні в другій половині 2021 року істотно перевищувала відповідний показник у країнах Східної Європи, тренд на зниження обсягів експорту молокопродуктів збережеться і в 2022 році.

"Показник експорту молокопродуктів в перерахунку на молоко - в 2022 році може опуститися до найнижчого за час незалежності України рівня в 300 тис.т, тобто скласти менше 40% від показника 2018 року", - зазначив він.

Ціни на молоко:

За січень-жовтень 2021 року в Україні скоротилося виробництво продукції тваринництва за всіма видами порівняно з аналогічним періодом 2020 року. За статистикою, виробництво яєць за звітний період скоротилося на 14%, молока на 6%, м'яса на 2%, вовни на 6%.

У 2021 році ціни на молоко-сировину в Україні зросли з 35 євро/100 кг у квітні-травні до понад 40,0 євро/100 кг у вересні та понад 41,5 євро/100 кг – у жовтні.

Автор: Альона Кириченко