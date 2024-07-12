На початку літа ринок баштанних в Україні формували імпортні кавуни, які доставляли з Греції, Іспанії, Туреччини, Італії, Іспанії.

В Україні збір баштанних розпочався з середини червня, а перші партії кавунів надійшли в магазини і на ринки з Миколаївської, Одеської, Вінницької та Закарпатської областей.

Також зросла кількість кавунів із правого берега Херсонщини, де вже розмінували поля, але погоду на ринках вони не роблять через малі обсяги. Про це пише LIGA.net.

Зазначається, що на початку літа ринок баштанних в Україні несподівано формували імпортні кавуни, які доставляли з Греції, Іспанії, Туреччини, Італії, Іспанії.

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"Тепер їх витісняють локальні кавуни, тому ціни знижуються", - розповів Іван Пальчевський, керівник прес-служби Fozzy Group.

Стверджується, що зараз українські фермери ведуть боротьбу з оптовиками, бо останні намагаються прогнути закупівельні ціни вниз, але водночас вони не дозволяють опустити планку роздрібних цін нижче 23 грн за кг.

Цьогоріч ціни "від виробника", як порівняти з минулим, впали на 15-20%, адже на це вплинуло збільшення імпорту насамперед із Туреччини.

При цьому, імпортні кавуни набагато дорожчі за українські. Цього тижня в магазинах продавали кавуни з Італії по 50 грн за кілограм. Водночас у Києві українські кавуни коштують наполовину дешевше - 23 - 25 грн за кілограм.

"Утім, цьогоріч в Україні провал із кавунами, оскільки кавунами та динями засаджено найменшу площу за всю історію - баштани вдвічі менші за ті, що були перед війною", - зазначається в матеріалі.

Кавуни в Україні - деталі

Ціни на кавуни в Україні стрімко падають. Така ситуація на ринку баштанних склалася через низький попит.

Аналітики EastFruit зазначили, що через аномально спекотну погоду врожай і зовсім може загинути, тому продавці поспішають із продажем.

Ціни на кавун уже опустилися до 10-18 грн/кг ($0,25-0,44/кг), що в середньому на 40% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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