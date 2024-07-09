Ціни на кавуни пішли в піке: скільки коштують баштанні в Україні

Зазначається, що вартість кавуна вже в середньому на 47% нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на кавуни в Україні стрімко падають. Така ситуація на ринку баштанних склалася через низький попит.

Аналітики EastFruit зазначили, що через аномально спекотну погоду врожай і зовсім може загинути, тому продавці поспішають із продажем.

Ціни на кавун уже опустилися до 10-18 грн/кг ($0,25-0,44/кг), що в середньому на 40% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Основна причина, яка спровокувала таке різке здешевлення, стало сезонне збільшення пропозиції кавунів. При цьому посуха негативно позначається на якості кавунів, що також чинить тиск на ціни.

Відео дня

Варто зазначити, що зараз ціни на кавун в Україні вже в середньому на 47% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на кавуни в супермаркетах України

У Сільпо кавун можна купити по 24 гривні за кілограм і це найдешевші баштанні на даний момент.

В АТБ же кавуни продаються по 27,95 грн/кг.

В Auchan кавуни вже продають зі знижкою по 26,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Голова Української асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка вважає, що в Україні очікується більше зростання цін на продукти.

При цьому аналітики зазначили, що минулого тижня ціни на фрукти та овочі в Україні продовжували падати, але це зниження сезонне.

Вас також можуть зацікавити новини: