На українських ринках зафіксували рекордні за останні п'ять років ціни на тепличні огірки.
На гуртових ринках ціна овоча в середньому 55 грн за кілограм. Про це йдеться у "Сніданку з 1+1".
Читайте такожПосадка огірків 2021: коли садити овоч навесні у відкритий грунтНазвано причину такого подорожчання овоча - холодна погода, через яку він повільно дозріває. Та й на опалення теплиць тепер йде більше коштів.
Імпортні огірки коштують на оптових ринках близько 54 грн за кілограм. А торік за кілограм огірків просили десять гривень - це була рекордно низька ціна на овоч.
Подорожчання овочів в Україні
На українських ринках та в супермаркетах подорожчали овочі борщового набору. Здешевшала лише картопля. Кілограм коштує майже 12 гривень.
Серед тих овочів, які здорожчали, це морква. Кілограм можна придбати в середньому за 6 гривень. Вартість буряка нині становить близько 7,5 гривні. Капуста зросла в ціні до майже 6 гривень за кілограм.
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