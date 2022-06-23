Ціна на тепличний огірок на цей момент становить 30-45 грн/кг.

Похмура і прохолодна погода на всій території України провокує подальше скорочення вибірки огірка і як наслідок — зростання цін на дану продукцію.

Про це повідомили аналітики платформи EastFruit.

Відзначається, що ціна на тепличний огірок на даний момент формується в межах 30-45 грн/кг, що в середньому на 33% дорожче, ніж тижнем раніше.

"У стаціонарних теплицях на сьогодні проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення зборів врожаю. Тим часом пропозиція огірка з літніх теплиць також помітно зменшилася, що обумовлено зниженням темпів збору врожаю через погодні умови. Крім того, в цьому сезоні багато комбінатів відмовилися вирощувати огірки другої сівозміни або скоротили площі під ними на користь томатів", - підкреслили експерти.

За їх словами, на сьогодні огірок на українському ринку коштує середньому в 6,7 раза дорожче, ніж в кінці червня минулого року.

"При цьому ключові гравці ринку впевнені, що ситуація на ринку кардинально зміниться, як тільки встановиться сприятлива погода, що призведе до різкого збільшення поставок огірка з літніх теплиць", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та ціни на продукти:

9 травня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що блокування РФ експорту української аграрної продукції призвело до зростання цін на продовольство у світі. Також для багатьох країн світу зберігається загроза голоду.

За словами глави держави, "Україна буквально дає хліб для майже 400 млн людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство цього року спричинить голод для мінімум 47 млн осіб у 81 країні світу".

18 червня 2022 року стало відомо про те, що споживчий кошик в Україні цього року подорожчає на третину.

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