Похмура і прохолодна погода на всій території України провокує подальше скорочення вибірки огірка і як наслідок — зростання цін на дану продукцію.
Про це повідомили аналітики платформи EastFruit.
Відзначається, що ціна на тепличний огірок на даний момент формується в межах 30-45 грн/кг, що в середньому на 33% дорожче, ніж тижнем раніше.
"У стаціонарних теплицях на сьогодні проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення зборів врожаю. Тим часом пропозиція огірка з літніх теплиць також помітно зменшилася, що обумовлено зниженням темпів збору врожаю через погодні умови. Крім того, в цьому сезоні багато комбінатів відмовилися вирощувати огірки другої сівозміни або скоротили площі під ними на користь томатів", - підкреслили експерти.
За їх словами, на сьогодні огірок на українському ринку коштує середньому в 6,7 раза дорожче, ніж в кінці червня минулого року.
"При цьому ключові гравці ринку впевнені, що ситуація на ринку кардинально зміниться, як тільки встановиться сприятлива погода, що призведе до різкого збільшення поставок огірка з літніх теплиць", - йдеться в повідомленні.
Війна в Україні та ціни на продукти:
9 травня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що блокування РФ експорту української аграрної продукції призвело до зростання цін на продовольство у світі. Також для багатьох країн світу зберігається загроза голоду.
За словами глави держави, "Україна буквально дає хліб для майже 400 млн людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство цього року спричинить голод для мінімум 47 млн осіб у 81 країні світу".
18 червня 2022 року стало відомо про те, що споживчий кошик в Україні цього року подорожчає на третину.
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