Влітку очікується зростання ціни на цукор.

Українцям розповіли, на скільки зросте у ціні споживчий кошик цього року.

Свою думку на цей рахунок висловив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин під час телемарафону.

"За оцінками Нацбанку України, цього року буде інфляція 20%. Власне, споживчий кошик українців виросте трошки більше – десь, приблизно, на рівні 30% росту", - зазначив він.

За його словами, сьогоднішні ціни достатньо серйозно виросли. Овочі та борщовий набір зросли приблизно на 50%, хліб виріс у ціні на 20% з початку цього року. Коли подивитися на інші продукти – м’ясо та молоко – там ріст на рівні 15-18%, але це надзвичайно високий ріст за півроку, зазначає експерт, додавши, що "це достатньо значимо для кишені українців".

Також, Пендзин зауважив, що голод Україні не загрожує, але доведеться відмовитись від певних продуктів.

"Точно в Україні голоду не буде, але, напевно, доведеться відмовлятися від якихось дорогих продуктів, але на столі буде все, що можна виробити самостійно", - розповів експерт.

Окрім цього, він зауважив, що цього літа можна очікувати підвищення цін на цукор.

Як повідомляв УНІАН, порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, станом на 3 червня коштує 95 грн, що на 16,09% дорожче порівняно з 24 лютого (81,84 грн).

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