У зв'язку з підвищенням цін прогнозують, що попит знизиться ще більше.

В "Укркондпромі" прогнозують, що в Україні подорожчають солодощі.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Зазначається, що причиною подорожчання стало стрімке зростання цін на складові солодощів. Зокрема, у жовтні ціни на борошно, олію та цукор підвищилися на 10-20%. А від початку року це здорожчання становило близько 30-50%.

"Збільшення цін зумовлене також збитками, які кондитери отримали за останній місяць", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося, що продажі швейцарського шоколаду впали на 14,3% за перші вісім місяців 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Зазначимо, що обсяг продажів шоколадної промисловості Швейцарії 2019 року становив 1,97 мільярда доларів.

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Автор: УНІАН