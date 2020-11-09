В Україні дорожчають солодощі: що стало причиною / фото УНІАН
В "Укркондпромі" прогнозують, що в Україні подорожчають солодощі.
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Про це повідомляє ТСН.ua.
Зазначається, що причиною подорожчання стало стрімке зростання цін на складові солодощів. Зокрема, у жовтні ціни на борошно, олію та цукор підвищилися на 10-20%. А від початку року це здорожчання становило близько 30-50%.
"Збільшення цін зумовлене також збитками, які кондитери отримали за останній місяць", - йдеться у повідомленні.
Що цьому передувало
- Раніше повідомлялося, що продажі швейцарського шоколаду впали на 14,3% за перші вісім місяців 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу.
- Зазначимо, що обсяг продажів шоколадної промисловості Швейцарії 2019 року становив 1,97 мільярда доларів.
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