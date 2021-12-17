За його словами, "Укрхлібпром" просить забезпечити соціальну ціну на газ.

Голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021), народний депутат Дмитро Разумков заявив, що в Україні можуть бути перебої з виробництвом хліба.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", посилаючись на лист Всеукраїнської асоціації пекарів та асоціації "Укрхлібпром", які звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабміну.

Він зазначив, що сьогодні "звернувся "Укрхлібпром" до президента і прем’єра з наступним листом: "З проханням або забезпечити соціальну ціну на газ, або вони зупиняться, тому що вони купують зараз газ по 52 тисячі гривень (йдеться про ціну за тисячу кубів - УНІАН)".

Він зазначив, що якщо порахувати собівартість хліба, то "яким він повинен бути тоді на полицях і скільки це вам буде коштувати".

Читайте також"Молочні ріки" міліють: що відбувається з цінами на молоко, кефір, маслоЗа його словами, якщо ціна на газ буде як сьогодні, то тоді виробники будуть "зупинятися і не будуть його виробляти".

"Якщо ми як аграрна держава перестанемо виробляти хліб, то це вже колапс" - сказав Разумков, додавши, що ці питання потребують вирішення.

Раніше повідомлялося, що керівник об'єднання "Укрхлібпром" розповів, як супермаркети роздувають ціни на хліб.

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Автор: Надя Пришляк