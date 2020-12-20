Основними постачальниками новорічних фруктів на український ринок виступають Грузія і Туреччина, також завозиться дана продукція і з Єгипту.

Напередодні новорічних свят в Україні зафіксовано зростання ціна на цитрусові.

Про це повідомляє EastFruit.

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Як відзначають оператори ринку, збільшення зацікавленості в придбанні даних цитрусових з боку оптових компаній і роздрібних мереж в Україні традиційно спостерігається напередодні новорічних свят. Внаслідок цього українським імпортерам вже вдалося підвищити ціну на мандарини та апельсини, попри сезонне збільшення поставок даних фруктів.

Так, за тиждень мандарини подорожчали в середньому на 10%. І сьогодні відпускні ціни на дані цитрусові варіюються в межах 26-48 грн/кг($0,93-1,73/кг).

Апельсини на цей момент надходять у продаж по 33-55 грн/кг($1,19-1,98/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Пік поставок, як власне і продажів даних цитрусових в Україні традиційно припадає на грудень. Основними постачальниками новорічних фруктів на український ринок виступають Грузія і Туреччина, також завозиться дана продукція і з Єгипту.

Варто відзначити, що в аналогічний торішній період вартість мандаринів озвучувалася в середньому на 16% дешевше, ніж сьогодні. Апельсини за рік подорожчали в середньому на 30%. Таку цінову різницю, ключові гравці ринку, пояснюють річним змінам курсу долара по відношенню гривні.

Ціни на лимони

У грудні 2020 року в Україні зросли ціни на лимони. Туреччина, яка є найбільшим постачальником лимонів в Україну, скоротила поставки. Це в результаті призвело до зростання цін. Крім того, на цінники вплинули підвищення попиту оптових компаній і роздрібних мереж. При цьому закупівельна ціна на дані цитрусові на зовнішньому ринку також зросла, що теж сприяло подорожчанню лимонів на українському ринку.

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Автор: УНІАН