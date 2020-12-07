Туреччина, яка є найбільшим постачальником лимонів до України, скоротила поставки.

На українських ринках зросла вартість цитрусових - лимонів.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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"Вартість лимонів за тиждень виросла на 22%. Зараз цей фрукт пропонують за 30-50 гривень за кілограм", - йдеться у повідомленні.

Туреччина, яка є найбільшим постачальником лимонів до України, скоротила поставки. Це в результаті призвело до зростання цін. Окрім того, на цінники вплинули підвищення попиту гуртових компаній і роздрібних мереж. При цьому закупівельна ціна на дані цитрусові на зовнішньому ринку також зросла, що теж сприяло подорожчанню лимонів на українському ринку.

"Наразі лимони в Україні в середньому коштують на чверть дорожче, ніж на початку грудня минулого року", - підкреслює видання.

Що цьому передувало

Раніше у Державній службі статистики розповіли, що за останній рік вартість овочів борщового набору впала на чверть. Загалом кілограм картоплі, цибулі, моркви, буряка та капусти коштуватимуть близько 35 гривень.

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Автор: УНІАН