Рішення Уряду України обмежити торгові надбавки на ряд товарів може привести до того, що торговим мережам просто буде невигідно їх продавати, отже, вони взагалі зникнуть з прилавків наших магазинів.
Такий прогноз, як йдеться в матеріалі УНІАН, озвучив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.
На думку експерта, торгові мережі можуть відмовитися закуповувати деякі продукти.
"Торгова націнка - це сума, яку отримує торгова мережа, щоб покрити свої поточні витрати на оренду, логістику, витрати на продавців, на комунальні послуги. Якщо це не буде покривати їх витрати, вони просто відмовляться закуповувати такі продукти", - зазначає він.
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Також експерт не виключає, що введення держрегулювання неминуче позначиться на якості продукції.
"Для того, щоб попит на продукцію залишився і виконати вимоги Кабміну, виробник буде використовувати у виробництві найгіршу сировину, щоб продавати за цією ціною", - вважає експерт.
Держрегулювання цін:
- Кабмін наприкінці 2021 року заборонив встановлювати торгову націнку більше 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.
- 12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі й на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.
- Також 12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.
- Торгову націнку понад 10% заборонили встановлювати на крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку), молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), олію соняшникову, яйця курячі категорії С1, птицю (тушки курячі) та масло вершкове з жирністю 72,5%.
- 19 січня 2022 року Кабінет міністрів відклав питання включення пшеничного хліба до переліку товарів, що мають соціальне значення, і щодо яких встановлюється гранична торговельна націнка в 10%.
- Гранична націнка діятиме до кінця карантинних обмежень.