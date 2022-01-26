Експерт не виключає, що введення держрегулювання неминуче позначиться на якості продукції.

Рішення Уряду України обмежити торгові надбавки на ряд товарів може привести до того, що торговим мережам просто буде невигідно їх продавати, отже, вони взагалі зникнуть з прилавків наших магазинів.

Такий прогноз, як йдеться в матеріалі УНІАН, озвучив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

На думку експерта, торгові мережі можуть відмовитися закуповувати деякі продукти.

"Торгова націнка - це сума, яку отримує торгова мережа, щоб покрити свої поточні витрати на оренду, логістику, витрати на продавців, на комунальні послуги. Якщо це не буде покривати їх витрати, вони просто відмовляться закуповувати такі продукти", - зазначає він.

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Також експерт не виключає, що введення держрегулювання неминуче позначиться на якості продукції.

"Для того, щоб попит на продукцію залишився і виконати вимоги Кабміну, виробник буде використовувати у виробництві найгіршу сировину, щоб продавати за цією ціною", - вважає експерт.

Держрегулювання цін: