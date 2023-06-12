Наразі відпускні ціни на ягоду складають 40-80 грн/кг залежно від якості та обсягу партії.

З початку поточного тижня суниця садова (полуниця) в українських господарствах подорожчала в середньому на 28%, наразі відпускні ціни на ягоду складають 40-80 грн/кг залежно від якості та обсягу партії. Про це свідчать дані щоденного моніторингу проекту EastFruit.

Першочерговою причиною подорожчання оператори ринку називають нестабільні та малооб’ємні поставки української ягоди, оскільки через погодні умови багато садівників не змогли розпочати збирання полуниці.

Разом з тим зростанню цін у даному сегменті надає підтримку не тільки зменшення пропозиції місцевої ягоди на українському ринку, а й попит, який залишається на досить високому рівні.

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При цьому, як зазначають аналітики, наразі ціна на полуницю в Україні в середньому на 14% вища, ніж в аналогічний період минулого року.

Натомість більшість ключових гравців ринку не виключають, що після стабілізації погодних умов і в результаті збільшення пропозиції полуниці ціна в цьому сегменті може помітно знизитися.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині травня виробники західних областей України розпочали масову реалізацію полуниці з відкритого ґрунту, тоді оптові ціни на цю ягоду склали 50-85 грн/кг.

Фахывцы попереджають, що через знищення Каховського водосховища Україна втратить значну частину сільгоспвиробництва на півдні, яке залежало від зрошення. Зокрема можуть надовго зникнути вітчизняні кавуни і помідори.

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