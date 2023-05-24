Ягода коштує коштує у середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці травня минулого року.

Цього тижня виробники західних областей України розпочали масову реалізацію суниці садової (полуниці) з відкритого ґрунту, наразі оптові ціни на цю ягоду складають 50-85 грн/кг, що в середньому в 1,5 раза дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, поточного року сезон реалізації полуниці з відкритого ґрунту дещо затримався через тривалу і холодну весну.

"Так, в аналогічний період минулого року вже практично всі регіони України розпочали реалізацію суниці садової. На сьогодні про це повідомляють лише виключно виробники західних областей", – зазначили експерти.

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Вони додали, що суниця садова в Україні коштує у середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці травня минулого року. Таку цінову різницю ключові гравці ринку пов’язують з більш пізнім стартом початку сезону реалізації ягоди відкритого ґрунту.

Ціни на продукти в Україні

Як повідомляв УНІАН, на споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої, порівняно з минулим місяцем, зросли на 0,4%.

Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина. На 1,8–0,3% зросли ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі.

Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 1,9-0,3% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, рис, молоко, цукор.

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