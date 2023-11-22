Ці мандарини були імпортовані в Україну з Греції, а туди вони були завезені з Єгипту.

До України завезли отруйні мандарини з Єгипту, які потрапили на українські ринки імпортом з Греції.

Держпродспоживслужба виявила у фруктах перевищення вмістом пестициду диметоат у 33 рази. Українських операторів ринку закликають вилучити з обігу отруйні мандарини якомога скоріше.

У строк не більше двох робочих днів слід письмово проінформувати відомство в разі виявлення перевищення норми пестициду в партії фруктів.

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Як повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, ці мандарини були імпортовані з Греції (експортер: DROSERO TRADE S.M. P.C.), а туди вони були завезені з Єгипту. Імпортером в Україні стало ТОВ "Фудком", яке знаходиться в Києві.

Напередодні у повідомленні системи швидкого оповіщення для харчових продуктів і кормів (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) зазначалося те, що до України потрапили мандарини з вмістом пестициду диметоат, який перевищено від допустимої норми в 33 рази.

Небезпека пестициду диметоат для людини

Диметоат використовується для боротьби зі шкідниками. Потрапляння цього пестициду до організму людини через рот, пори або при вдиханні може спричинити діарею, нудоту, пітливість, розмитість зору, затруднене дихання.

Якщо людина часто контактує з димеотатом, то в неї може прослідковуватись дезорієнтація, дратівливість, погіршення пам’яті та концентрації, кошмарні сни, проблеми з мовленням і навіть розлад серцево-судинної системи.

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