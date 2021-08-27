В Україні заборонили постачання і продаж пластикових музичних іграшок у вигляді жаб через невідповідність норм безпеки їх для ринку.
Про це повідомили 27 серпня в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.
"При проведенні позапланової перевірки виявлена продукція, яка не відповідає вимогам законодавства щодо безпечності: музична іграшка "Звірята малята" (артикул PL-719-74, дата виготовлення – серпень 2019 року, країна-виробник – Китай)", - йдеться в заяві регулятора.
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У зв'язку з цим постачальнику цієї іграшки заборонили поставляти її на український ринок. А небайдужих споживачів просять повідомляти, якщо вони знову побачать її на прилавках.
Варто зазначити, що, згідно з даними сервісу "Всі ціни", такі іграшки можна знайти в двох великих торгових мережах дитячих товарів: "Антошка" та "Дитячі мрії".
Нагадаємо, торік під час перетину кордону в Закарпатській області був затриманий громадянин Росії, який намагався ввезти зброю під виглядом дитячих іграшок.