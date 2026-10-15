В Україні різко подорожчали яйця: які зараз ціни в супермаркетах

За неповний місяць вартість курячих яєць подекуди зросла на 15%.

В низці торговельних мереж ціни на курячі яйця зросли до 15% менше, ніж за місяць, свідчить моніторинг вартості базових харчових продуктів від УНІАН.

Так, з 21 вересня по 15 жовтня в Novus відбірні курячі яйця "Квочка" XL здорожчали з 94,99 до 109 грн за десяток (+14,7%). Якщо рахувати від початку вересня, коли позиція коштувала 80,99 грн, зростання цін сягає вже 34,6%.

В Сільпо з 21 вересня десяток яєць "Справжні велетні" С0 від виробника "Ясенсвіт" здорожчав з 91,47 до 99,5 грн (+8,8%).

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В АТБ ціни на курячі яйця поки що не змінилися з середини вересня - проте до 21 вересня вони вже встигли за три тижні осені подорожчати на 10-12 грн за десяток. Так, "Домашні" яйця вищої категорії від "Квочки" коштують 87,9 грн проти 75,9 грн в перших числах вересня (+15,8%).

Загалом з початку вересня, залежно від категорії та виробника курячих яєць, в великих мережах їхня ціна зросла в середньому на 10-20 грн за десяток.

Ціни на курячі яйця - останні новини

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко повідомив, що собівартість виробництва курячих яєць постійно зростає, що штовхатиме ціни восени вгору. Він каже, що протягом травня-серпня гуртові ціни на яйця були нижчі за їхню собівартість.

Загалом вартість курячих яєць восени може зрости до 25% в порівнянні з цінами на початку вересня, кажуть УНІАН експерти та аналітики ринку.

В курячих яйцях української компанії-виробника "Ясенсвіт", поставлених в Велику Британію, виявили сальмонелу. Про це повідомляє британський держорган з контролю якості харчових продуктів у Англії, Уельсі та Північній Ірландії Food Standards Agency (FSA). Регулятор радить вилучити з ринку та відкликати у споживачів усі яйця з кодом 3UA1012066.

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