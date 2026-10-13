Британія знайшла небезпечну бактерію в яйцях відомого виробника з України

FSA рекомендує торговим мережам утилізувати такі яйця.

В курячих яйцях української компанії-виробника "Ясенсвіт", поставлених в Велику Британію, виявили сальмонелу. Про це повідомляє британський держорган з контролю якості харчових продуктів у Англії, Уельсі та Північній Ірландії Food Standards Agency (FSA).

"Яйця в шкаралупі, що походять від компанії "Ясенсвіт" (Україна) та мають маркування з кодом 3UA1012066, слід вилучити з продажу та не вживати. В деяких яйцях, поставлених цим підприємством, виявлено сальмонелу. Не виключено, що інші яйця з цього підприємства з кодом 3UA1012066 також можуть бути уражені. Усі яйця з кодом 3UA1012066 слід вилучити з ринку та відкликати у споживачів", – ідеться в повідомленні.

FSA радить торговельним мережам не направляти такі яйця на подальшу переробку, вилучити їх з обігу та утилізувати у безпечний спосіб. У разі здійснення роздрібного продажу постачальниками, яйця слід відкликати, тобто повернути товар від споживачів. Так само викинути продукт з кодом 3UA1012066 радять і самим споживачам.

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"Симптоми, спричинені сальмонелою, зазвичай включають підвищення температури, діарею та спазми в животі. За наявності цих симптомів слід утриматися від відвідування роботи, навчального закладу чи дитячого садка доти, доки симптоми не зникнуть щонайменше на 48 годин, щоб запобігти поширенню інфекції серед інших людей", – йдеться в повідомленні.

Якість українських продуктів – головні новини

Наприкінці квітня про сальмонелу в українській курятині заявило Агентство харчової безпеки Азербайджану (AQTA). Бактерію нібито виявили у партії замороженого м’яса, яке Україна постачала до цієї країни.

В лютому Молдова відмовилася від поставок курятини з України через нібито виявлений антибіотик метронідазол в кормах для українських птахів, які постачалися до країни. Кабмін класифікував подібні дії, як "дискримінаційні або недружні" і розглядав можливість введення дзеркальних заборон щодо молдавського вина, спирту та винограду.

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